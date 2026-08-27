Eala nag-training kauban si Williams

Padayong nagbaid sa iyang abilidad si Filipina tennis ace Alex Eala sa dili pa siya makighinampakay sa US Open women’s singles.
Kagahapon, Huwebes, Agusto 27, 2026 (PH time), nag-training si Eala kauban si American tennis icon Venus Williams kinsa iyang partner sa women’s doubles sa Bad Homburg Open niadtong Hunyo, diin nakaabot sila sa quarter-finals ug Canadian Open sa sayong bahin ning buwana.
Si Eala kinsa kasamtangang world No. 18, malipayon nga nakabaton siya og oportunidad nga makapraktis kauban si Williams kinsa nakalabni na og 23 ka Grand Slam titles diin pito niini gikan sa women’s singles, 14 sa women’s doubles, ug duha sa mixed doubles.
Kasamtangang nangandam si Eala alang sa iyang pagduwa sa US Open women’s singles sugod karong Dominggo, Agusto 30.
Sa US Open, nakaduwa na si Eala sa mixed doubles kauban si Canadian men’s world No. 4 Felix Auger-Aliassime apan napilde dayon sila sa first round.
Karong buntag, nakatakda sab moduwa si Eala sa “Stars of the Open,” exhibition game batok sa iyang higala nga si American Iva Jovic. / ESL