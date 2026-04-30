Eala nag-training og maayo sa clay court

Gipahugtan ni Filipino tennis ace Alex Eala ang iyang training sa clay court isip pagpangandam sa laing mayorihiyang kompetisyon nga iyang salmutan – ang Italian Open.
Human sa iyang kampanya sa Madrid Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event, si Eala nagbansaybansay pagbalik sa clay court sa Rafa Nadal Academy (RNA) sa Mallorca, Spain aron hashasan og maayo ang iyang abilidad alang sa Italian Open nga ipahigayon karong Mayo 5-17, 2026, sa Foco Italico.
Mao kini ang labing unang pagduwa ni Eala sa main draw sa Italian Open nga usa sab ka WTA 1000 event.
Ang Filipina superstar nag-post og video sa iyang Instagram account kauban ang iyang coaching team nga gilangkuban nila ni Joan Bosch, Lluc Bauza, ug Sandro Viaene kinsa iyang gihulagway nga “the best.”
Grabe ang paningkamot ni Eala sa training hilabi na kay mosalmot sa Italian Open ang labing dekalidad nga mga magduduwa lukop kalibotan. / ESL