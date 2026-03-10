Eala naghandom motan-aw si Pacquiao sa iyang duwa

Nanghinaut si Filipina tennis star Alex Eala nga moabot ang higayon nga personal nga motan-aw sa usa sa iyang mga duwa sa umaabot ang iyang kababayang si boxing legend Manny Pacquiao.
Dili kini ikasurpresa gumikan kay sa kasagaran, ang sports stars makadani og celebrities aron motan-aw sa ilang duwa.
Wala pa man tuod maabot si Eala sa kalibre sa tennis superstars sama nila ni Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Jessica Pegula o Coco Gauff, apan gilauman nga sa dili madugay, mahitabo ra kini.
Sa nangaging Women’s Tennis Association (WTA) tournaments nga gisalmutan ni Eala sa nagkalainlaing mga nasod sa kalibutan, nasuta nga nagsaka ang iyang popularidad ug nalantawan nga sa dili madugay, aduna na sab celebrities nga magsunod kaniya.
Gitataw ni Eala nga kon moabot kini nga panahon, numero unong naa sa iyang listahan nga gustong motan-aw sa iyang duwa mao ang Pambansang Kamao ng Pilipinas.
“I would pick Manny Pacquiao,” matod ni Eala, nga napatik sa Spin.ph, dihang nakasugat siya og pangutana kabahin sa kon kinsa nga celebrity ang gusto niyang motan-aw sa iyang duwa.
Gikan sa No. 140 sa niaging tuig, si Eala nisulbong og maayo sa world rankings ug kasamtangan siyang maoy No. 32. Nakaabot siya og caree-high No. 31 apan sa umaabot nga mga adlaw, nalantawan nga mosaka siya sa No. 28.
Nakapilde na sab si Eala og mga magduduwa nga naa sa Top 10 lakip na niini sila si No. 2 Iga Swiatek, No. 5 Madison Keys, ug No. 7 Jasmine Paolini.
Sa edad nga 20, gilauman nga taas pa ang maabot ni Eala. / ESL