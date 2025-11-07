Eala naglulinghayaw sa dili pa mohamag sa SEAG

Human sa iyang kampanya sa Hong Kong Open, si Filipina tennis ace Alex Eala nibalik sa Pilipinas aron makalulinghayaw ug isaulog ang iyang malampusong tuig 2025.
Sa iyang Instagram account, nag-post si Eala og hulagway sa iyang kaugalingon diin naa sa background ang Taal Volcano, adunay caption nga “I always find my way back home,” ug background music nga “Ride Home” sa Ben&Ben.
Sa bag-uhay lang nahuman nga Hong Kong Open, si Eala nakaabot sa round of 16 diin niagi pa og tulo ka sets una siya niyukbo ni Canadian Victoria Mboko.
Taliwala sa kapildihan, natuldokan gihapon ni Eala ang iyang kampanya sa 2025 pinaagi sa masipang buto human siya nakaabot og career-best Women’s Tennis Association (WTA) world ranked No. 50.
Human sa hamubong paglulinghayaw, mag-training og balik si Eala sa Rafa Nadal Academy sa Spain alang sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas sa Southeast Asian Games karong Disyembre sa Thailand. / ESL