Eala nagpalagsik sa ‘Gcash Boys’

Gumikan ni Filipina tennis star Alex Eala, nalagsik pagbalik ang gitawag og “GCash Boys” nga magpasalida og live sa nagkadaiyang sports events sa ilang Facebook feeds.
Ning maong pamaagi, adunay mobile number nga makita ubos sa screen ug mangayo kini og bisan pila’y kantidad nga donasyon nga ipaagi sa GCash samtang magpadayon ang livestreaming.
Gamiton sab kining maong pamaagi sa Gcash Boys sa pag-live stream sa mga duwa sa Gilas Pilipinas, National Basketball Association (NBA), ug hasta sa Philippine Basketball Association (PBA).
Aduna sab gyud sports fans nga mang-donate. / ESL