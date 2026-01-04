Eala nagpanikad na sa ASB Classic

Sugdan ni Alex Eala ang iyang kampanya sa ASB Classic didto sa New Zealand karong Martes, Enero 6, 2026, diin iyang ikaharong ang Croatian Olympic silver medalist nga si Donna Vekic sa Martes.
Ang 20-anyos nga si Eala, nga kasamtangang ika-53 sa WTA ranking, mosulod sa torneyo isip ikaupat nga seed. Mas taas lang kaniya sa seeding si Elina Svitolina sa Ukraine ug ang mga Amerikana nga sila Emma Navarro ug Iva Jovic.
Si Vekic, 29, nakaabot na sa career-high singles ranking nga No. 17 ug karon anaa sa No. 69. Ang Croatian nidaog og upat ka WTA singles titles sulod sa iyang karera, hinungdan nga usa siya ka seryosong pagsuway alang kang Eala.
Gawas sa singles, moapil usab si Eala sa doubles event kauban si Jovic. Ablihan sa duha ang ilang kampanya sa Lunes batok sa American tennis icon ug kanhing world No. 1 nga si Venus Williams ug usab kang Svitolina sa Ukraine. Si Jovic karon naka-ranggo No. 35 sa WTA singles, samtang si Svitolina anaa sa No. 14. / RSC