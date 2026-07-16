Eala nagtinguha og gold sa Asian Games

Gibutyag ni Filipina tennis ace Alex Eala nga tinguha niyang moduwa sa 2026 Asian Games karong Septiyembre sa Nagoya, Japan ug wala’y laing naa sa iyang hunahuna kon dili ang gold medal.
“Asian Games is in my plans,” matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa labing una niyang pagduwa sa Asian Games nga ipahigayon matag upat ka tuig, igo lang nakalabni og bronze medal si Eala sa singles ug doubles events sa Covid-postponed nga edisyon sa kompetisyon sa Hangzhou, China niadtong 2023.
Apan daghan na kaayong kasauban ang nahitabo sa pagkakaron kabahin sa kapabilidad ni Eala kinsa nakakulit na og dakong pangalan sa kalibotan sa tennis.
Si Eala bag-ohay lang nisaka isip world No. 28 human sa makasaysayon niyang kampanya sa labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan nga mao ang Wimbledon sa London, England./ESL