Eala nagtutok sa Asian Games taliwala sa posibilidad nga silotan siya sa WTA

Nakatutok og maayo si Filipina tennis ace Alex Eala sa iyang kampanya sa Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan taliwala sa posibilidad nga mapahamtangan siya og silot sa Women’s Tennis Association (WTA) tungod sa iyang pagpalta sa China Open.
Isip world ranked No. 18, si Eala obligado nga mosalmot sa China Open nga usa ka WTA 1000 event.
Base sa lagda sa WTA, kon mopalta si Eala sa China Open nga wala’y pagtugot gikan sa world women’s tennis governing body, hayan mapahamtangan siya og bug-at nga silot.
Bisan unsa pa’y dangatan, mas gipili ni Eala nga morepresentar sa Pilipinas sa Asian Games kaysa sa China Open. Nagkasumpaki ang eskedyul sa duha ka mga kompetisyon.
“This is an Olympic event, so it’s something that I look forward to,” pasabot ni Eala kinsa puwedeng maka-qualify sa 2028 Los Angeles Olympic Games kon makabaton siya og gold medal sa Asian Games.
Ang Philippine Tennis Association (Philta) nagpadala na og suwat ngadto sa WTA aron tugtan ang pagduwa ni Eala sa Asian Games apan wala pa kini nadawat nga tubag.
Sa Asian Games, si Eala nidaog sa labing una niyang tahas nga nagtukmod kaniya sa quarter-finals. / ESL