Eala nagtutok sa pag-apil niya og balik sa US Open

Human sa iyang makasaysayong kampanya sa Wimbeldon sa London, England, nagkanayon si Filipina tennis ace Alex Eala nga nakautok na iyang atensiyon sa ikaduha niyang pagsalmot sa laing Grand Slam tournament nga mao ang US Open nga sugdan sa ulahing bahin karong Agusto 2026.
Hinuon, gipasabot ni Eala nga wala pa sila nagtagbo og balik sa iyang coaching staff alang sa ilang preparasyon nga pagabuhaton sa usa sa upat ka mayorihiyang tennis tournaments lukop kalibotan.
“My focus right now is to prep for the US Open. Some good tournaments. And I have yet to reconvene with my team,” matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
“I’m sure next week we will have a good meeting, and maybe set some more goals after that.”
Sa labing una niyang pagduwa sa US Open sa miaging tuig, narehistro ni Eala ang labing una niyang daog sa usa ka Grand Slam tournament nga iyang nahimo sa first round.Gilauman nga ang nabuhat ni Eala sa niaging Wimbledon – nga nagpsaka kaniya isip world no. 28 -- gilauman nga makahatag kaniya og dugang kadasig sa iyang pagsalmot og balik sa US Open.
Sa dili pa siya makighinampakay sa US Open, si Eala moduwa una og laing mga kompetisyon ug usa na niini ang Mubadala DC Open sa Washington DC, USA. / ESL