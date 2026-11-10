Eala nahimong emosyunal human sa iyang pagsaka isip world no. 15

Nahimong emosyunal si Filipina tennis ace Alex Eala atol sa interbyu sa ABS-CBN News kabahin sa iyang pagsaka sa bag-o niyang caree-best nga world no. 15 sa labing bag-ong nigawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA), ang governing body sa women’s tennis lukop kalibotan.
“It just makes me so emotional... Just to look back at everything that’s happened this year and wrap it up at 15,” matod sa 21 anyos nga si Eala.
“I mean, these are things that I dream about. To live it out and be in the moment, it’s indescribable,” dugang niya.
Gisugdan ni Eala ang iyang kampanya sa tuig 2026 isip world no. 53 ug tungod sa iyang grabeng paningkamot, niabot siya karon sa world no. 15.
Mismong si Eala naglisod pagtuo nga mahitabo kini.
Gituldokan ni Eala ang iyang kampanya sa 2026 pinaagi sa runner-up finish sa bag-uhay lang nahuman nga Hong Kong Tennis Open. / ESL