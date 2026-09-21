Eala nakadawat og 2nd round bye sa Singapore Tennis Open

Nakadawat og bye si Filipina tennis ace Alex Eala sa second round sa 2026 Singapore Tennis Open nga gisugdan kagahapon, Lunes, Septiyembre 21, 2026, sa OCBC Arena.
Sa labing una niyang tahas ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 500 tournament, kontrahon ni Eala ang modaog sa round-of-16 nga engkuwentro tali nila ni Tatiana Prozorova sa Russia Sofia Costoulas sa Belgium.
Mao kini ang labing unang pagduwa ni Eala human sa iyang kampanya sa US Open WTA 1000 diin nanamilit siya sa third round human sa kulbahinam niyang kapildihan batok ni American Iva Jovic, nga niabot og tulo ka sets.
Sa usa ka interbyu sa Singapore ning bag-ohay lang, nagkanayon si Eala nga iyang duwa batok kang Jovic maoy usa sa labing paborito niyang duwa nga iyang naagian bisan pilde siya.
“It was one of the matches that defined the year for me. I think the level was just super high, and it was very competitive,” matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
“Three hours of just pure competition. It was a very complete match -- tactically, physically, mentally. It really pushed me. So although it was a very tough loss to swallow, I’m very grateful to have experienced that,” dugang niya. /