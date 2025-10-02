Eala nakasulod sa quarterfinals

Nakasulod sa quarterfinals si Filipina tennis ace Alex Eala human sa makutas niyang kadaugan batok ni Greet Minnen sa Belgium, 7-6(5), 6(3)-7, 7-5, niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 1, 2025, sa Round-of-16 sa 2025 Suzhou WTA 125 sa China.
Si Eala, 20, nagkinahanglan og tulo ka oras ug 18 ka minutos una niya napayukbo ang beterana niyang kontra. Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga kadaugan ni Eala nga niagi og tulo ka sets human sa iyang pagbuntog ni Polish Katarzyna Kawa, 6-3, 3-6, 7-5, sa first round.
Sa q-finals, kontrahon ni Eala si Viktorija Golubic sa Serbia. / ESL