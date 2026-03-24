Eala nakatilaw og kastigo batok ni Muchova

Nakatilaw og kastigo si Filipina tennis star Alex Eala batok ni world no. 14 Karolína Muchova sa Czech Republic, 0-6 2-6, sa round of 16 sa Miami Open niadtong Lunes sa lawom sa gabii, Marso 23, 2026 (PH time).
Si Muchova, kinsa bag-uhay lang nikampyon sa Qatar Open, hingpit nga nidominar sa duwa ug wala niya hatagi og kahigayunan nga makapuntos sa first set ang world no. 29 nga si Eala bisan mao kini ang unang nag-serve.
Nagpadayon ang kabangis ni Muchova ug nirehistro kini og 4-0 nga labaw sa second set una pa nakuha ni Eala ang labing una niyang puntos sa duwa.
Sa pagpadayon sa hinampakay, nipatigbabaw gyud ang abilidad ni Muchova.
Giangkon ni Eala nga mas taas ang kalidad sa abilidad ni Muchova.
“I think she played really well… and I definitely did not play my best, but of course, that’s also a big part because of how she played,” matod ni Eala.
Taliwala sa kapildihan, nagkanayon si Eala nga malipayon gihapon siya sa iyang kampanya ning Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event.
Matod ni Eala nga mopahuway una siya og pipila ka mga adlaw una siya mobalik sa training alang sa sunod niyang misyon diin moasdang siya sa Austria. / ESL