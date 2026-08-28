Eala nakig-partner sa iyang amahan

Niduwa si Filipina tennis ace Alex Eala kauban ang iyang amahan nga si Mike kontra si American Iva Jovic ug amahan sab niini nga si Bojan atol sa US Open "Stars of the Open" one-set exhibition game kagahapon sa buntag, Biyernes, Agusto 28, 2026 (PH time), sa Arthur Ashe Stadium sa New York.
Nahitabo kini sa wala pa nahuman ang exhibition game diin gilupig ni Jovic si Eala, 6-3. Human sa ikatulong duwa diin naglabaw si Jovic, 2-1, usa ka batan-ong magduduwa gikan sa Harlem Jr. Tennis & Education Program niuba nila ni Eala ug Jovic sulod sa korte.
Sa pagpadayon sa duwa, nakaposte si Jovic og 5-3 nga labaw.
Human niini, parehong giimbitar nila ni Eala ug Jovic ang ilang tagsatagsa ka amahan ug nahimo na nga mixed doubles ang hinampakay nga nakalingaw og maayo sa mga tumatan-aw.
“I think our dads are at the top of the style game on the circuit. Will you guys agree?” tubag ni Alex dihang gipangutana kabahin sa estilo sa duwa sa iyang amahan.
Human ning lingawlingaw nga duwa, pareho nang magtutok sila si Eala ug Jovic sa ilang kampanya sa women's singles nga sugdan karong Agusto 30. / ESL