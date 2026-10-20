Eala namungot sa Ningbo Open

Nibangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan sa Asian tour si Filipina tennis ace Alex Eala ug iyang gipahimungtan si world No. 34 Diane Parry sa France, 6-3, 6-1, sa first round sa Women’s Tennis Association (WTA) 500 Ningbo Open sa China niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 19, 2026.
Mao kini ang labing unang daog ni Eala human siya nakatilaw og sagunson nga kapildihan batok nila ni Russian Tatiana Prozorova sa Singapore Open ug Chinese Shi Han sa Wuhan Open sa China.
Si Eala kinsa bag-ohay lang nius-os sa world rankings, gikan No. 19 ngadto sa No. 20, nakasugat pa og saktong hinampakay sa nag-unang lima ka duwa sa 1st set diin igo lang siya nakarehistro og 3-2 nga labaw.
Human niini, hinayhinay na nga nakontrolar ni Eala ang duwa hangtod nga iyang nadominar ang hinampakay sa 2nd set.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala ang modaog sa laing first round nga engkuwentro tali sa Russians nga sila si world No. 79 Russian Yulia Putintseva ug world no. 37 Diana Shnaider kinsa maoy sixth seed sa torneyo. / ESL