Eala nanamilit na sab og sayo

Sa wala damha, nasugamak sa makapakurat nga kapildihan si Filipina tennis ace Alex Eala batok ni American Claire Liu, 6-2, 4-6, 4-6, sa round of 32 sa Guangzhou Open singles event niadtong Martes sa gabii, Oktubre 21, 2025, sa China.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nahiluna sa iyang career-high world No. 53 ranking, daw paingon nga modominar sa hinampakay human sa iyang dakong kadaugan sa 1st set.
Naglabaw sab si Eala sa 2nd set, 4-2, apan human niini, wala damhang nakarehistro ang world No. 305 niyang kontra og upat ka sunodsunod nga kadaugan.
Sa 3rd set, nakaposte sab og 3-1 nga labaw si Eala apan nakagukod gihapon si Liu aron pag-abante sa round of 16.
Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga torneyo nga nanamilit dayon si Eala human sa iyang premirong tahas sa singles.
Sa press time, nagpadayon pa sa pagduwa si Eala sa doubles sa torneyo diin kauban niya si Ukrainian partner Nadiia Kichenok kagahapon, Miyerkules, Oktubre 23. / ESL