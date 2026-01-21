Eala nanamilit na sab og sayo

Hingpit na nga nitiklop ang labing unang kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Australian Open human napilde ang panagpares nila ni Brazilian Ingrid Martins sa 1st round sa women’s doubles niadtong Martes sa gabii, Enero 20, 2026 (PH time), sa Melbourne.
Nagpilde nila ni Eala ug Ingrid mao ang panagpares nila ni Shuko Aoyama sa Japan ug Magda Linette sa Poland, 7-6, 2-6, 6-3.
Maayo untang nakasugod sila si Eala ug Martin dihang nakaposte sila og 4-0 nga labaw sa 1st set.
Apan gumikan sa sunodsunod nilang sipyat, nakagukod ang ilang kontra ug nailog ang kadaugan sa set pinaagi sa tiebreak, diin ningdominar na sila si Aoyama ug Linette.
Mas nagbangis sila si Eala ug Martin sa ikaduhang set ug ning higayuna, wala na nila usiki ang kahigayunan aron pagpugos sa deciding set.
Nakontrolar nila ni Aoyama ug Linette ang deciding set aron pag-abante sa ikaduhang round.
Si Eala kinsa nanamilit sab sa 1st round sa women’s singles, nagtutok na karon sa iyang sunod nga misyon – ang labing unang Women’s Tennis Association (WTA) 125 event sa Pilipinas nga mao ang Philippine Women’s Open nga sugdan karong Enero 26, 2026.
Gipadayag ni Eala ang iyang dakong kalipay nga aduna na’y WTA nga ipahigayon sa Pilipinas.
“I’m so, so happy that it’s finally coming together, it’s really happening. It’s been a dream to have a home tournament, especially on the WTA stage,” matod ni Eala, nga napatik sa www.gmanews.tv.
“I think it’s a huge step for tennis in the Philippines and women’s tennis especially. I know some friends who are going to play there, so I’m really happy,” dugang ni Eala.
Moapil sab si Eala sa Abu Dhabi Open, usa ka WTA 500 tournament nga sugdan karong Pebrero 1. / ESL