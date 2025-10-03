Eala nanamilit na sab sa quarter-finals

Nanamilit si Filipina tennis ace Alex Eala human siya gipukan sa beternang Swiss niyang kontra nga si Viktorija Golubic, 6-2, 2-6, 6(0)-7, sa quarter-finals sa WTA 125 Suzhou ning Biyernes, Oktubre 3, 2025, sa China.
Kini maoy ikatulong sunodsunod nga duwa ni Eala nga niabot og tulo ka sets ug ning higayuna, nahuman ang hinampakay sulod sa duha ka mga oras ug 21 ka mga minutos.
Sa deciding set, ang 20 anyos nga si Eala nakapanemaho na unta og kadaugan dihang nakalabaw siya og 5-2.
Apan nakagukod si Golubic ug bangis niyang gihuman ang duwa. Mao kini ang ikaduhang higayon nga nanamilit si Eala sa quarter-finals sa iyang kampanya sa Asia diin una kini niyang nasinati sa Jingshan Open. / ESL