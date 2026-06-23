Eala nanamilit og sayo sa Bad Homburg Open

Nanamilit og sayo si Filipina tennis star Alex Eala human siya gipayukbo ni Elise Mertens sa Belgium, 6-3, 6-3, sa 1st round sa Bad Homburg Open singles tournament kagahapon sa sayo sa buntag, Martes, Hunyo 23, 2026 (PH time), sa Germany.
Si Mertens, kinsa kasamtangang world No. 24, nirehistro og perpektong 3-0 nga rekord sa ilang head-to-head contest ni Eala.
Dala ang kadasig human sa iyang impresibong duwa sa niaging Berlin Tennis Open diin nakaabot siya sa semi-finals, si Eala mao unta ang unang niratsada ug nakaposte kini’g 3-1 nga labaw sa 1st set.
Apan human niini, nisagunson og lima ka mga daog si Mertens aron dag-on ang set ug kontrolado na niya ang hinampakay hangtod na sa katapusang gutlo.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka’g balik isip world no. 30, padayong moduwa sa Bad Homburg Open diin ikauban niya si American legend Venus Williams sa doubles competition. / ESL