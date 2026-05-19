Eala nanamilit og sayo sa France tourney

Sayong nanamilit si Filipina tennis ace Alex Eala human siya gilupig Ukrainian qualifier Oleksandra Oliynykova, 6-3, 5-7, 3-6, sa first round sa Internationaux de Strasbourg niadtong Lunes sa gabii, Mayo 18, 2026 (PH time), sa France.
Sa 1st set, naka-adjust ra dayon si Eala sa estilo sa duwa ni Oliynykova ug nakuha niya ang kadaugan.
Apan nausab ang dagan sa duwa sa 2nd set dihang napahimuslan ni Olinykova ang mga sipyat ni Eala aron pagposte og 4-0 nga labaw.
Wala nagpatay-og si Eala ug nigukod kini, 4-3. Human niini, naghinugtanay na sa bakus ang duha ka mga magduduwa una nakuha ni Olinykova ang kadaugan, 7-5.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa isip world No. 38 sa Women’s Tennis Association (WTA) rankings, nakahulga kang Olinykova sa sayong bahin sa final set diin nakatabla siya, 2-2, human walo ka mga deuce.
Hinuon human niini, nakontrolar pagbalik sa world NO.66 nga Olinykova ang hinampakay ug ning higayuna, nilahos na siya paingon sa kadaugan, 6-3. / ESL