Eala nanamilit og sayo sa Japan Open

Nanamilit dayon si Filipina tennis ace Alex Eala sa labing una pa lang niyang tahas sa Women’s Tennis Association (WTA) 250 Japan Open sa Martes, Oktubre 14, 2025.
Si Eala, 20, kinsa kasamtangang world No. 54, nakatilaw og kastigo batok sa Czech teenager nga si Tereza Valentova, 18, sa round-of-32 nga hinampakay.
Si Valentova kinsa kasamtangang world No. 78, yanong nipalagpot ni Eala sulod lang sa duha ka sets, 6-1, 6-2.
Nisulod si Valentova sa main draw isip top seed sa qualifiers diin iyang gipangmakmak sila si Greet Minnen sa Belgium (4-6, 6-4, 6-2) ug Alina Charaeva sa Russia (6-1, 6-2).
Ang kamangtas ni Valentova iyang gipadayon batok kang Eala kinsa iyang gidominar gikan pa lang sa pagsugod.
Sa 1st set, nirehistro dayon si Valentova og 3-0 nga labaw ug wala na siya nilingi pagbalik human niini.
Taliwala ning maong kapakyasan, si Eala padayong magpalambo sa iyang abilidad pinaagi sa pagsalmot og lain pang mga WTA tournaments sa Asia sa umaabot alang sa iyang tinguha nga mosaka pa ang iyang world ranking. / ESL