Eala nanamilit og sayo sa Tennis Grand Prix

Nanamilit dayon si Filipina tennis star Alex Eala sa labing una niyang tahas sa Porsche Tennis Grand Prix human siya gipukan ni world No. 25 Filipina-Canadian Leyla Fernandez, 1-6, 4-6, sa Round of 32 niadtong Martes sa lawom sa gabii, Abril 14, 2026 (PH time), sa Stuttgart, Germany.
Bisan mao pa lang kini ang labing unang pagduwa ni Fernandez sa red clay court, napagawas dayon niya ang iyang kahanas sa pagsugod pa lang sa duwa.
Sa agresibo niyang duwa diin nihampak siya paingon sa nagkadaiyang mga anggulo, nakamugna dayon og 5-0 nga labaw si Fernandez sa 1st set.
Nakuha ni Eala ang labing una niyang puntos sa duwa human niini apan dinhi ra kutob ang iyang nahimo sa 1st set.
Sa 2nd set, niaksiyon pagbawos si Eala ug nakuha niya ang labing unang puntos.
Apan human niini, gigamit na sab ni Fernandez ang agresibong duwa aron pagposte og 5-2 nga labaw.
Nakuha ni Eala ang nagsunod duha ka puntos apan ning puntoha ra kutob ang iyang kampanya ning Women's Tennis Association (WTA) 500 event.
Nakuha ni Eala ang nagsunod duha ka puntos apan ning puntoha ra kutob ang iyang kampanya ning Women’s Tennis Association (WTA) 500 event. /ESL