Eala nanamilit sa 2025 nga pildero

Kapakyasan ang nitiklop sa kampanya ni Filipinas tennis ace Alex Eala sa tuig 2025 human siya gipilde ni world No. 9 Russian Mirra Andreeva sulod sa duha ka sets, 6-4, 6-2, niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025, sa MGM Macau Tennis Masters women’s singles event.
Hinuon, ang kapildihan dili makatakob sa dakong kalampusan nga nahimo ni Eala ning tuiga diin nakaabot siya og career-high nga world ranked No. 50. Sa kasamtangan, ang 20-anyos nga tennister maoy world No. 53.
Sa post-match interview, nagpasalamat si Eala sa mga tumatan-aw ug iyang gipadayag ang iyang gibati nga nakaduwa siya sa kompetisyon.
“This experience was just so great for me,” matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa sayo pa, niduwa sab si Eala sa mixed doubles event diin iyang gikauban si Chinese Juncheng “Jerry” Shang.
Ang panagpares nila ni Eala ug Shang gipilde nila ni Yibing Wu ug Alejandro Davidovich Fokina, 7–5, 7–6. / ESL