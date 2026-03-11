Eala nanamilit sa Indian Wells

Nanamilit si Filipina tennis star Alex Eala human siya nakatilaw og kastigo batok ni Linda Nosková sa Czech Republic, 6-2, 6-0, sa Round of 16 sayo sa buntag kagahapon, Miyerkules, Marso 11, 2026 (PH time), sa BNP Paribas Open sa Indian Wells, California, USA.
Si Noskova, kinsa kasamtangang world ranked No. 14, nagkinahanglan lang og 32 minutos aron humanon ang opening set.
Sa pagsugod pa lang sa duwa, makusog nga mga hampak ang gihimo ni Noskova aron pagposte og 2-0 nga labaw sa 1st set.
Sa ikatulong duwa, nibangon si Eala gikan sa 15-40 nga lubong aron pahakan ang labaw ni Noskova, 2-1.
Sa sunod duwa, gigamit ni Noskova ang iyang makusog nga serve ug agresibong baseline play aron inaton ang iyang labaw 3-1.
Nakamaneho pa si Eala sa pagpahak sa labaw ni Noskova, 3-2, sa ikalimang duwa apan human niini, nidominar na ang Czech star aron hingpit nga dag-on ang first set.
Mas nagbangis si Noskova sa 2nd set ug wala gyud niya lung-i ang world No. 32 nga si Eala hangtod nga iya kining nabutlogan.
Mao kini ang nagtiklop sa labing unang pagkampanya ni Eala ning Women’s Tennis Association (WTA) 1000 tournament.
Ning maong torneyo, si Eala nakakuha og bye sa first round.
Sa second round, gibuntog ni Eala si Dayana Yastremska sa Ukraine, 7-5, 4-6, 7-5.
Sa third round, gilupig ni Eala si American superstar world ranked. No. 4 Coco Gauff, 6-2, 2-0. Ning sangkaa, niretiro si Gauff sa 2nd set human kini nakasinati og angol sa iyang bukton. / ESL