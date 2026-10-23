Superbalita Cebu

Eala nanamilit sa Ningbo Open Round of 16

Eala nanamilit sa Ningbo Open Round of 16
NINGBO OPEN
Published on

Nanamilit si Filipina tennis ace Alex Eala human siya gilupig ni world No. 13 Russian Diana Shnaider, 7-5, 6-4, sa Round of 16 sa Ningbo Open sa China niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 22, 2026.

Si Eala, kinsa world No. 20, naglabaw unta sa 1st set, 4-3, apan nisagunson og duha ka daog si Shnaider aron ilugon ang labaw, 5-4.

Human nakatabla si Eala, 5-5, nakasagunson na sab og duha ka daog si Shnaider aron dag-on ang 1st set.

Sikit sab ang hinampakay sa 2nd set, nga nagtabla human sa walo ka mga duwa, 4-4.

Apan human niini, nisagunson na sab og duha ka mga daog si Shnaider aron hingpit dag-on kining maong hinampakay ning Women’s Tennis Association (WTA) 500 event. / ESL

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph