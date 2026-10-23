Eala nanamilit sa Ningbo Open Round of 16

Nanamilit si Filipina tennis ace Alex Eala human siya gilupig ni world No. 13 Russian Diana Shnaider, 7-5, 6-4, sa Round of 16 sa Ningbo Open sa China niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 22, 2026.
Si Eala, kinsa world No. 20, naglabaw unta sa 1st set, 4-3, apan nisagunson og duha ka daog si Shnaider aron ilugon ang labaw, 5-4.
Human nakatabla si Eala, 5-5, nakasagunson na sab og duha ka daog si Shnaider aron dag-on ang 1st set.
Sikit sab ang hinampakay sa 2nd set, nga nagtabla human sa walo ka mga duwa, 4-4.
Apan human niini, nisagunson na sab og duha ka mga daog si Shnaider aron hingpit dag-on kining maong hinampakay ning Women’s Tennis Association (WTA) 500 event. / ESL