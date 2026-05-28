Eala napatik sa Forbes Asia’s 30 Under 30

Nahilakip si Filipina tennis star Alex Eala sa listahan sa 2026 Forbes Asia’s 30 Under 30 alang sa entertainment ug sports.
Gihatagan og bili sa Forbes ang pagsaka sa karera ni Eala gikan sa niagong tuig diin nakaabot siya sa iyang career-high No. 29 sa Women’s Tennis Association (WTA) rankings niadtong Marso 16, 2026 ug sa iyang mga kadaugan batok sa top rated players lukop kalibutan.
Lakip sa dagkong kadaugan ni Eala mao ang batok sa Grand Slam champions sa iyang makasaysayong kampanya sa Miami Open sa niaging tuig.
Sa iyang email ngadto sa Forbes, gipasalamatan ni Eala ang suporta sa iyang mga kababayan, nga lang kaniya dako og natabang aron mas mokayod siya og maayo.
“Tennis can sometimes feel quiet and serious, so having that energy makes it special,” mensahe ni Eala.
Sa laing bahin, dili na modayon pagduwa si Eala kauban si Canadian Victoria Mboko sa double’s event sa kasamtangang nagpadayon nga French Open sa Paris, France.
Wala’y gihatag nga klarong detalye kabahin sa rason kon nganong dili modayon pagduwa sila si Eala ug Mboko sa double’s.
Apan gituohan nga mas gipalabi ni Mboko nga makapahuway og insakto alang sa iyang kampanya sa 2nd round sa single’s event.
Nakita nga sa iyang kadaugan sa 1st round, si Mboko nagbutang og pipila ka tapes sa iyang tuo nga abaga.
Sa iyang bahin, si Eala, kinsa kasamtangang world No. 37, niduwa sab sa singles apan napilde dayon kini sa 1st round batok ni world No. 17 American Iva Jovic, 6-4, 6-2. / ESL