Eala nasubhan og daog sa HSBC Championships

Gisugdan ni Filipina tennis star Alex Eala ang iyang kampanya sa HSBC Championships pinaagi sa dominasyon batok kang Zhang Shuai sa China, 6-3, 6-2, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 9, 2026 (PH time), sa London.
Mao kini ang labing unang Women’s Tennis Association (WTA) 500 event nga gisalmutan ni Eala sa London.
Ang 37 nga si Zhang maoy unang nakaratsada pinaagi sa pagposte og 2-0 nga labaw sa sayong bahin sa 1st set.
Apan human niini, nakontolar na’g sugod ni Eala ang hinampakay hangtod nga nakuha niya ang kadaugan sa set.
Nagpadayon si Eala sa iyang bangis nga duwa ug niposte kini’g 3-1 nga labaw sa 2nd set. Human niini, wala nitugot si Eala nga makapanghulga si Zhang hangtod na sa hingpit nga pagkahuman sa duwa.
Ning sangkaa, makita ang dakong pagsalig ni Eala sa iyang duwa sa grass court.
Si Eala, kinsa maoy kasamtangang WTA No. 37, lab-as pa sa iyang malamapusong pagsakmit sa kampyunato Birmingham Open. / ESL