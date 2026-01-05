Eala nasubhan og kadaugan sa 2026

Gisugdan ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang kampanya sa 2026 pinaagi sa usa ka dalaygong kadaugan.
Ang panagpares nila ni Eala ug American teen sensation Iva Jovic ningbuntog sa panag-uban nila ni kanhi world No. 1 Venus Williams ug kanhi world No. 3 Elina Svitolina, 7-6, 6-1, sa dekalidad nga doubles encounter sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand kagahapon, Lunes, Enero 5, 2026 (PH time).
Ning maong WTA 250 tournament, si Eala moduwa sab sa singles event sa umaabot nga mga adlaw.
Human ning maong torneyo, moapil sab si Eala sa Kooyong Classic karong Enero 13-15, sa Melbourne, Australia ug Australian Open nga sugdan karong Enero 18 ug mahuman karong Pebrero 1.
Posible sab mosalmot si Eala sa Philippine Women’s Open karong Enero 26-31 sa Manila, depende sa resulta sa iyang kampanya sa Australian Open. / ESL