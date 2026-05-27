Eala nataktak sa 1st round

Natuldokan og sayo ang kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa singles event sa French Open human siya gibuntog sa iyang kanhi doubles partner ug higalang si American Iva Jovic, 4-6, 2-6, sa 1st round niadtong Martes sa gabii, Mayo 26, 2026 (PH time), sa Paris, France.
Adunay higayon sa 1st set nga nakakuha og momentum si Eala apan wala gyud siya nakalahutay sa iyang world No. 17 nga kontra.
Grabe ang pagsugod sa ilang hinampakay diin nilanat pa og 10 ka minutos una nakuha ni Jovic ang 1-0 nga bintaha sa 1st set.
Human niini, nakontrolar na ni Jovic ang duwa ug nisutoy siya paingon sa 5-1 nga bintaha.
Wala dayon niisa sa iyang puting bandera si Eala ug nakasikit pa kini, 4-5, apan human niini, gipaneguro na ni Jovic nga makuha ang kadaugan sa 1st set.
Sa 2nd set, ang world No. 37 ug 21-anyos nga si Eala wala nakasugakod sa mga ataki ni Jovic kinsa hingpit nitiklop sa duwa sulod sa usa ka oras ug 14 ka minutos lang.
Si Jovic, 18, kinsa maoy labing batan-on nga nasulod sa world top 50, makigharong sa iyang kababayang si Emma Navarro sa 2nd round.
Taliwala sa kapildihan, dili pa mouli si Eala kay moduwa pa siya sa doubles event kauban si Canadian Victoria Mboko sa umaabot nga pipila ka mga adlaw. / ESL