Eala nataktak sa first round

Nanamilit og sayo si Filipina tennis star Alex Eala sa women’s singles sa labing una niyang pagduwa sa Australian Open human siya gilupig ni American Aalycia Parks sulod sa tulo ka sets sa first round kagahapon, Lunes, Enero 19, 2026 (PH time), sa Melbourne.
Si Eala kinsa giabihan og maayo sa nagtapok nga Pinoy nga mga tumatan-aw sa Court 6, mao unta ang unang niarangkada ug iyang gibutlogan si Parks, 6-0, sa 1st set.
Apan dihang naka-adjust na si Parks sa duwa ni Eala, iyang nakuha ang kadaugan sa nagsunod duha ka sets, 6-3, 6-2, aron pag-abante sa 2nd round.
Sa tibuok duwa, naghatag og dakong problema sa world ranked No. 49 nga si Eala mao ang serve ni Parks kinsa world ranked No. 99.
Sa 2nd set, nakaposte og 3-0 nga labaw si Parks ug ning higayuna, hingpit nga nabali ang dagan sa duwa ug nakontrolar na kini sa Amerikanang magduduwa hangtod na katapusang gutlo.
Dili pa hinuon mouli si Eala gumikan kay moduwa pa siya sa double’s event sa torneyo nga maoy katapusang Grand Slam event nga naapilan sa 20-anyos nga si Eala. / ESL