Eala no. 31 na

Nisulbong og maayo si Filipina tennis star Alex Eala sa bag-o niining career-high sa Women’s Tennis Association (WTA) world rankings.
Gikan sa World No. 47, nisaka og 16 ka mga andana si Eala ug siya na karon ang World No. 31.
Kining dakong kalambuan nahitabo human sa sunodsunod niyang kampanya sa nagkadaiyang WTA events diin ang labing ulahi mao ang Dubai Tennis Championships WTA 1000 diin nakaabot siya sa quarter-finals.
Lakip sa iyang gipangpilde sa Dubai paingon sa quarter-finals mao si World No. 8 Jasmine Paolini sa Italy.
Sa sunod niyang mga tahas, mosalmot si EALA sa laing WTA 1000 events nga mao ang Indian Wells karong Marso 4-15 ug Miami Open karong Marso 17-29. / ESL