Eala padayon sa pagsidlak sa US Open

Ang suod nga higala ni Alex Eala nga si Iva Jovic mao ang iyang kontrahon sa Round of 32 sa US Open didto sa Flushing Meadows, New York karong Dominggo sa kadlawon, Septiyembre 6, 2026 (PH time).
Nakasulod si Eala sa unang higayon sa Round of 32 human gilupig si Oleksandra Oliynykova ug si Mary Stoiana sa unang duha ka rounds.
Dili kini ang unang higayon nga magtigi si Eala ug Jovic kay lakip man pud silang duha sa “Stars of the Open” exhibition match diin nidaog ang nauwahi, 6-3.
Sa regular match pud gipilde ni Jovic si Eala sa Round of 128 sa French Open niadtong Mayo ug Round of 16 sa HSBC Championships sa Hunyo. / RSC