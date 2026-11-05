Eala padayong magpalambo sa iyang abilidad

Dayag man tuod nga adunay dakong kalambuan ang nahitabo kabahin sa abilidad ni Filipina tennis star Alex Eala apan alang sa 21-anyos nga atleta, dili pa siya kuntento ug daghan pa ang angayang palambuon kabahin sa iyang duwa.
Giklaro ni Eala nga nakahatag kaniya og dugang kadasig dihang nakab-ot niya ang bag-o niyang career-high nga world ranked No. 17 sa Women’s Tennis Association (WTA), ang governing body sa women’s tennis lukop kalibotan.
Malipayon man tuod si Eala sa iyang nahimo sa 2026 season apan iyang gipasalig nga padayon siyang maningkamot hangtod maabot niya ang tumoy sa kalampusan.
“I don’t want to get too into it yet. I feel like if I get too into it, it will become quite emotional because of the year I’ve had,” dugang ni Eala.
Sa presstime, si Eala padayon pang nakigsangka ni Tereza Valentova sa Czech Republic sa 2nd round sa Hong Kong Open kagabii, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026. / ESL