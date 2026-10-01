Eala pakyas sa misyon

Napakyas si Filipina tennis ace Alex Eala sa iyang misyon sa Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan – gold medal.
Si Eala kinsa maoy top seed sa torneyo ug labing inilog nga makalabni sa gold medal, wala nakasustener sa maayo niyang pagsugod sa semi-finals ug nasugamak sa kapildihan batok ni Chinese Wang Xiyu, 6-3, 3-6, 2-6, kagahapon, Huwebes, oktubre 1, 2026, sa Higashiyama Park Tennis Center sa Nagoya.
Makasagmuyo kini nga kapildihan alang sa Women’s Tennis Association (WTA) world ranked No. 18 nga si Eala gumikan kay gawas nga pakyas siya paglabni sa labing una niyang gold medal ning maong kompetisyon, nawala sab ang kahigayunan nga maka-qualify siya sa 2028 Los Angeles Olympics.
Isip konsuwelo, nakabaton og laing bronze medal si Eala ning iyang partisipasyon sa Nagoya Games, sama sa iyang naabot sa pandemic-postponed nga edisyon ning maong kompetisyon niadtong 2023 sa China.
Maayo untang nakasugod si Eala ug nakaposte kini og 5-0 nga labaw sa 1st set una narehistro sa world rank No. 85 nga si Xiyu ang iyang labing unang puntos sa duwa.
Hinuon, nakuha ra gihapon ni Eala ang kadaugan sa 1st set.
Apan pagsugod sa 2nd set, tataw nga nausab na ang dagan sa sugilanon gumikan kay si Xiyu na ang nagkontrolar sa duwa ug wala na kini nausab hangtod sa hingpit niyang kadaugan.
“I think she played really well today. I think she was more consistent... I think I had a couple of ups and downs during the match,” matod ni Eala.
Taliwala sa iyang kapildihan, gipadayag gihapon ni Eala ang iyang kalipay nga nakarepresentar siya pagbalik sa Pilipinas. / ESL