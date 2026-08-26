Eala, partner taktak dayon

Nanamilit og sayo ang panagpares nila ni Filipina tennis ace Alex Wala ug Canadian Felix Auger-Aliassime sa pagsugod sa ilang kampanya sa US Open mixed doubles kagahapon, Miyerkules, Agusto 26, 2026 (PH time), sa Armstrong Stadium sa New York City.
Sa labing una nilang tahas, nasugamak sila si Eala ug Auger-Aliassime sa dakong kapildihan batok nila ni French Gael Monfils ug Ukranian Elina Svitolina, 4-1, 4-1.
Ang magtiayong panagpares nila ni Monfils ug Svitolina nagkinahanglan lang og 39 ka minutos aron angkunon ang kadaugan nga naghatod kanila sa quarter-finals.
Ang torneyo nigamit og unique nga format diin nagkinahanglan lang og upat ka puntos ang panagpares aron dag-on ang usa ka set.
Si women’s world No. 18 Eala ug men’s world No. 4 Auger-Aliassime mao ang unang niratsada ug nakaposte dayon sila’g 1-0 nga labaw sa 1st set.
Apan human niini, kalit lang nibahar ang duwa nila ni Eala ug Auger-Aliassime hinungdan nga nakasagunson og upat ka daog sila si men’s world No. 307 Monfils ug women’s world No. 9 Svitolina aron angkunon ang set.
Ubay-ubay nga sayop ug double faults ang nahimo nila ni Eala ug Auger-Aliassime.
Human sa nag-unang duha ka duwa sa 2nd set, nagtabla ang hinampakay apan human niini, ningsagunson pagposte og tulo ka daog sia si Monfils ug Svitolina aron hingpit nga dag-on ang hinampakay.
“I’m very happy to play finally with Gael. It’s nice to share the court together. We were trying to be really focused, but also to have fun,” matod ni Svitolina nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Si Monfils, 39 anyos, kinsa nakaabot og career-high nga world No. 6, niduwa sa katapusan niyang Grand Slam tournament ug nagplano nga hingpit na nga moretiro human niini.
Human sa mixed doubles, si Eala moduwa sa “Stars of the Open” exhibition games una siya mohamag sa women’s singles. / ESL