Eala-Pegula championship game naundang gumikan sa uwan

Nasumpayan ang kakulbahinam ug kahinam sa mga Pinoy kabahin sa labing unang pagsuway og langkat og kampyunato ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Women's Tennis Association (WTA) Tour-level tournament.
Kini human naundang tungod sa pagbunok sa uwan ang championship game sa WTA 500 Mubadala DC Open diin gikaharong ni Eala ang top seed sa torneyo ug world ranked No. 3 nga si American Jessica Pegula kagahapon sa kadlawon, Dominggo, Agusto 3, 2026 (PH time), sa sa Washington DC, USA
Sa orihinal nga eskedyul, ang gikahinamang duwa nakatakda untang sugdan insakto alas 12:00 sa kadlawon apan gilangan kini sa uwan og tulo ka oras una opisyal nga nasugdan ang hinampakay.
Gipakita ni Pegula nganong siya ang top seed sa torneyo pinaagi sa pagdaog sa first set, 6-4.
Si Eala kinsa kasamtangang world No. 28, nakaposte og labaw sa 2nd set, 2-1, apan human niini, nibunok na sab ang makusog nga uwan, 57 minutos lang ang nakalabay.
Human niini, nakadesisyon na ang mga nagpasiugda nga undangon lang una ang hinampakay hangtod nga hingpit nga mahibalik ang maayong panahon.
Sa inisyal nga plano, ibalik ang aksiyon sa Lunes sa gabii, Agusto 3, depende sa dagan sa plano. Sa press time, wala pa masayri kon nadayon ang hinampakay base sa plano. Modaog man o dili ning sangkaa, ang 21-anyos nga si Eala nakahatag na sab og dakong dungog sa Pilipinas ug seguradong mosaka sa umaabot ang iyang world ranking tungod sa iyang pagsulod sa finals ning maong torneyo.
Impresibo kaayo ang gipakita ni Eala ning maong torneyo diin iyang gipakaging ang dekalidad nga mga magduwaduwa nga sila si kanhi world No. 1 Naomi Osaka sa semis, world No. 10 Elina Svitolina sa quarters, defending champion Leylah Fernandez sa second round, ug Qinwen Zheng sa first round.
Kini maoy ikaduhang higayon nga gikaharong ni Eala si Pegula sa WTA Tour-level event.
Sa premiro nilang sangka, napilde si Eala ni Pegula sulod sa tulo ka sets sa Miami Open semi-finals sa miaging tuig. / ESL