Eala pokus sa sunod nga torneyo

Human siya natagak sa first round sa Wuhan Open sa China, ang Pinay tennis star padayon sa pag-abante para na sa sunod nga mga torneyo nga ipahigayon sa Asya.
Sa wa damha, ang No.19 nga si Eala gipilde sa pambato sa China nga ranked No. 217 nga si Han Shi, 6-4, 3-6,3-6, sa WTA 1000 Wuhan Open.
Gipreparahan karon ni Eala ang WTA500 Ningbo Open didto gihapon sa China nga gitakda karong Oktubre 19 ngadto sa Oktubre 25, 2026, sa Ningbo Tennis Center.
Salmotan ang torneyo sama nila ni Iva Jovic, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iga Swiatek ug ang world No. 1 Elina Rybakina.
Lakip pud sa kalendaryo sa mga torneyo ni Eala ang Toray Pan Pacific Open sa Japan ug ang Hong Kong Tennis Open. / RSC