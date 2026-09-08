Eala posible nga silutan

Posibleng mapahamtangan og silot si Filipina tennis ace Alex Eala gumikan sa desisyon niini nga hatagan og prayoridad ang Asian Games kumpara sa Women’s Tennis Association (WTA) 1000 China Open, nga nagkasumpaki ang eskedyul.
Ubos sa 2006 WTA rule, ang usa ka magduduwa nga maka-qualify sa usa ka mandatory tournament, sama sa China Open, obligadong moduwa gawas lang kon aduna kini lehitimong rason sama sa pagkaangol.
Sa kaso ni Eala, deretsong naka-qualify ang 21 anyos nga si Eala gumikan sa kasamtangang world ranking niini nga No. 18.
Hinuon, aduna sab posibilidad nga makalingkawas si Eala sa silot kon makakuha kini og aprubadong waiver gikan sa WTA nga moduwa sa non-WTA sanctioned nga kompetisyon, sama sa Asian Games.
Mao kini ang kasamtangang gitrabaho sa Philippine Tennis Association (PHILTA) aron makarepresentar si Eala sa Pilipinas sa Asian Games.
Ang Asian, nga ipahigayon sa Japan, sugdan karong Septiyembre 19 ug mahuman sa Oktubre 4, 2026, nga nasumpaki sa eskedyul sa China Open, nga sugdan karong Septiyembre 30 ug mahuman sa Oktubre 11.
Si Philta secretary-general ug Navotas City Mayor John Tiangco nipahibalo sa www.gmanews.tv nga nangayo na og waiver gikan sa WTA apan ning pagsuwat, wala pa’y nadawat nga tubag.
Kon ibasura ang WTA ang hangyo sa Philta unya mopadayon gyud pagduwa ang 21 anyos nga si Eala sa Asian Games, hayan gilaumang mapahamtangan gyud kini og silot, nga usa ka dakong multa.
Ang mga magduduwa nga ranked No. 1 ngadto sa No. 10, pahamtangan og $100,000 o P6.2 million samtang ang ranked No. 11 hangtod No. 20, diin nahisakop si Eala, pamultahon og $75,000 o P4.7 million.
Sa sayo pa, nipadayag na’ng daan si Eala sa iyang kahinam nga makaduwa pagbalik sa Asian Games gumikan kay gawas nga ganahan siyang morepresentar sa nasod, aduna sab siya kahigayunan nga makaduwa sa 2028 LA Olympics.
Basi sa LA Olympics qualification system sa International Tennis Federation (ITF), ang makalangkat og gold medal sa upat ka Continental Qualification tournaments, nga apil ang Asian Games, makaangkon og tiket sa Olympics. / ESL