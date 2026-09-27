Eala punterya ang bulawan sa Asiad

Mosandig ang Pilipinas sa katakos ni Pinay tennis star Alex Eala aron mapun-an ang bulawan sa nasod sa nagpadayon nga 20th Asian Games didto sa Japan.
Si Eala mao ang top-seeded player sa women’s singles event, nagpaabot lang kini sa iyang makontra sa modaog sa duwa nila Patcharin Cheapchandej sa Thailand ug Qureshi Mahin Aftab sa Pakistan.
Gawas sa singles, moapil pud si Eala sa doubles event kauban si Shaira Rivera. Ang ilang kontra sa first round silang Kallista Liu ug Ching Laam Lai sa Hong Kong. Ang Pilipinas aduna’y duha ka bulawan sa maong torneyo nga nadaog tanan ni gymnast Carlos Yulo. / RSC