Eala sayo nanamilit sa Qatar

Nanamilit dayon si Filipina tennis star Alex Eala human sa labing una niyang tahas sa Qatar TotalEnergies Open niadtong Lunes sa gabii, Pebrero 9, 2026 (PH time), sa Khalifa International Tennis and Squash Complex sa Doha.
Si Eala, 20 anyos, nakakombati pa og insakto sa sayong bahin sa duwa apan niyukbo kini sa 18 anyos niyang kontra nga si Tereza Valentová sa Czech Republic sa pagpadayon sa duwa, nga niabot ra og duha ka sets.
Aduna unta’y pipila ka mga higayon nga diriyot nakuha ni Eala ang kadaugan sa grabe ka kulbahinam nga 1st set apan nausik kining tanan ug nakaeskapo si Valentova pinaagi sa tiebreak nga kadaugan 7-6 (8-6).
Sa tiebreak, nalubong si Eala, 3-6, apan wala kini nawad-an og paglaom ug nakarehistro kini’g tulo ka sunosunod nga kadaugan aron tablahon ang duwa, 6-6.
Apan sa pagpadayon sa duwa, adunay mga sipyat nga nahimo si Eala lakip na niini ang dobleng service fouls ug nakuha ni Valentova ang 1st set.
Sa 2nd set, lahi na ang dagan sa hinampakay ug nadominar kini ni Valentova, kinsa nitali og 5-0 nga rekord, una nakamugna og daog si Eala.
Human niini, wala na hatagi og laing kahigayunan ni Valentova si Eala ug iya nang giselyo ang kadaugan sa 2nd set, 6-1.
“It was a really challenging match. She’s a really good player, she’s a really good fighter,” matod ni Valentova, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Kini maoy ikaduhang higayon nga napilde si Eala batok ni Valentova, kinsa nimakmak kaniya sa Round of 32 sa Japan Women’s Open niadtong Oktubre 2025, 1-6, 2-6. / ESL