Eala, Sonmez eliminated na sa Madrid Open

Wa makaabante ngadto sa sunod round ang dou ni Alex Eala ug Zeynep Sonmez sa doubles competition human sila gipilde nila ni Taylor Townsend ug Katerina Siniakova, 6–1, 7–5, sa Round of 16 sa Madrid Open Doubles didto sa Spain niadtong Sabado, Abril 25, 2026.
Si Eala, kinsa sayo usab nga natagak sa singles event, ug si Sonmez ningsuway pa og gukod sa Set 2 pinaagi sa usa ka madasigong rally, apan pakyas sila sa paglahutay.
Ang second-seeded nga tandem nila ni Townsend ug Siniakova maoy nikuha sa hingpit nga kadaugan aron mosaka sa sunod nga hugna sa kompetisyon. / RSC