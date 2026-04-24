Eala, Sonmez nabunyagan og impresibong daog sa doubles

Human sa impresibo niyang kadaugan sa premiro niyang tahas sa singles, nasubhan sab og laing impresibong kadaugan si Filipina tennis star Alex Eala sa doubles event kauban si Turkish player Zeynep Sönmez sa Madrid Open sa Spain niadtong Huwebes sa gabii, Abril 23, 2026 (PH time).
Ang panagpares nila ni Eala ug Sonmez ningdominar batok sa panag-uban nila ni Chan Hao-ching sa Chinese Taipei ug Fanny Stollár sa Hungary, 6-2, 6-2, Round of 32.
Sa pagsugod sa duwa, nasugamak sa 0-2 nga biya sila si Eala ug Sonmez sa 1st set apan bangis silang ningbangon ug niposte’g unom ka sunodsunod nga kadaugan.
Human niini, hingpit nga dominasyon na ang gihimo nila ni Eala ug Sonmez sa 2nd set diin niposte sila og 4-0 nga labaw una pa nakapuntos ang kaparaang. / ESL