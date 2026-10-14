Eala, Sonmez nanamilit og sayo sa women’s doubles

Laing kapakyasan ang nasinati ni Filipina tennis ace Alex Eala sa iyang kampanya sa Wuhan Open sa China, ning higayona sa women’s doubles.
Ang panagpares sa managhigalang sila si Eala ug Turkish Zeynep Sonmez nakatilaw og kastigo sa Ukranians nga sila si Anhelina Kalinina ug Dayana Yastremska, 6-2, 6-3, sa Round of 32 ning Women’s Tennis Association (WTA) 1000 tournament niadtong Martes, Oktubre 13, 2026.
Sumpay kini sa kapakyasan sa world ranked No. 18 nga si Eala sa women’s singles diin gipakaging siya ni world ranked No. 217 Han Shi sa China sa opening round sulod sa tulo ka sets.
Si Sonmez napilde sab sa tulo ka sets sa singles opening round batok ni Yulia Putinsteva sa Kazakhstan.
Sa doubles, nasugamak dayon sila si Eala ug Sonmez sa pagkalubong, 0-4, sa 1st set ug human niini, wala na sila nakabangon pagbalik hangtod na sa hingpit nilang kapildihan.
Human sa Wuhan Open, si Eala mosalmot pa og laing tulo ka mga torneyo sa dili pa motiklop ang iyang kampanya sa Asia. / ESL