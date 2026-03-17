Eala, Spoelstra nagkahimamat

Pipila ka adlaw una siya makighinampakay og balik sa Miami Open, nga usa ka Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event, gikahimamat ni Filipina tennis star Alex Eala si Miami Heat Fil-Am coach Erik Spoelstra.
Ang Heat nga usa sa Eastern Conference teams sa National Basketball Association (NBA), nag-share og video sa social media sa panagtagbo nila ni Eala ug Spoelstra.
Ang video adunay caption nga, “Just two powerhouses repping the Philippines at the highest level.”
Aduna man tuod sagol dugo nga Amerikano si Spoelstra apan mapasigarbuon kaayo siya nga naa sab dugong Pinoy nga naglatay sa iyang kaugatan.
Napatik si Spoelstra sa kasaysayan sa NBA isip labing unang Asian-American coach nga nakadaog og kampyunato.
Sa iyang bahin, dili ikalimod nga nakakulit na’g dakong pangalan si Eala sa kalibotan sa tennis ug ning bag-ohay lang, aduna siya’y bag-ong personal best isip world ranked No. 29.
Nagsugod pagsulbong og maayo ang karera ni Eala dihang nakaabot siya sa semi-finals sa labing una niyang pagsalmot sa Miami Open sa miaging tuig. / ESL