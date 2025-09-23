EALA sud SA ROUND-OF-16

Sama sa gilauman, nakaabante si Filipinas tennis ace Alex Eala sa round-of-16 human niya gilupig si Belarusian Aliona Falei, 6-3, 7-5, kagahapon sa hapon, Martes, Septiyembre 23, 2025 (PH time), sa Jingshan Tennis Open sa Jingshan, China.
Si Eala kinsa maoy top seed ning WTA 125 tournament ug kasamtangang world no. 58, nagpakita dayon og saktong labok sa pagsugod sa hinampakay ug nakaposte kini og 3-0 nga labaw sa 1st set nga iyang nakontrolar hangtod nahuman ang set, 6-3.
Apan lahi na ang estorya sa 2nd set diin nakasinati na og pangpanghulga si Eala una niya napayukbo ang iyang world No. 232 nga kontra.
Tulo ka higayon nga nagtabla sila si Eala ug Falei sa 2nd set, 2-2, 4-4, ug 5-5.
Human niini, nidaog si Eala sa nagsunod duha ka duwa aron irehistro ang 7-5 nga kadaugan sa 2nd set ug nahuman ang duwa
sulod sa usa ka oras ug 51 ka minutos.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala si Japanese Mei Yamaguchi kinsa world No. 268.
Si Yamaguchi nakaabante sa round-of-16 pinaagi sa pagbuntog ni Cody Wong Hong Yi sa Hong Kong sa premiro niyang tahas.
Sa wala pa siya nihamag ning maong torneyo, si Eala nikulit og kasaysayan human niya nalangkat ang kampyunato sa 2025 Guadalajara 125 Open sa sayong bahin ning buwan sa Septiyembre.
Mao kini ang labing unang WTA 125 title sa 20 anyos nga si Eala.
Gikan sa Mexico, nihamag si Eala sa Brazil diin nakasulod siya sa quarter- finals sa São Paulo Open.
Tungod sa resulta sa iyang kampanya sa Mexico ug Brazil, nahimong top seed si Eala ning torneyo sa China. / ESL