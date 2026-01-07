Eala sud sa Round of 32 sa ASB Classic

Gipakaging ni Filipina tennis star Alex Eala ang beteranang Olympian nga si Donna Vekic sa Crotia, 4-6, 6-4, 6-4, sa Round of 32 sa 2026 ASB Classic women’s singles Round of 32 niadtong Martes, Enero 6, 2026 (PH time), sa Auckland, New Zealand.
Sa pagsugod sa duwa, nanginit dayon ang 20-anyos nga si Eala ug nakaposte siya og 3-0 nga labaw sa 1st set.
Apan gamit ang iyang mas taas nga kasinatian, si Vekic kinsa nakalabni og silver medal sa 2024 Paris Olympics, niposte og unom kamga daog sa nagsunod pito ka duwa aron dag-on ang set.
Dihang nasinati na ni Eala ang estilo sa 29-anyos nga si Vekic, nakontrolar na niya ang nagsunod duha ka sets sa dul-an tulo ka mga oras nga hinampakay.
"It's so special and if there's one thing I've learned in 2025, it's that home is a people and not a place so thank you, everyone. Maraming salamat," asoy ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa Round of 16, kontrahon ni Eala ang laing Crotian nga si Petra Marcinko karong Huwebes sa buntag, Enero 8. / ESL