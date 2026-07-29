Eala sulod sa 2nd rd. sa DC Open

Gipakaging ni Filipina tennis ace Alex Eala ang kanhi world ranked No. 4 nga si Zheng Qinwen sa China, 4-6, 6-4, 6-1, aron pag-abante sa second round sa Mubadala DC Open sa Washington DC kagahapon sa kadlawon, Miyerkules, Hulyo 28, 2026 (PH time).
Sa 1st set, unang nakaarangkada si Eala, 2-0, apan human niini, nakabawi si Zheng hangtod nga nadaog niya ang set.
Sa 2nd set, nakita ang grabeng determinasyon ni Eala dihang niggukod siya gikan sa 0-40 nga biya aron pagposte og 2-1 nga bintaha.
Apan nigukod si Zheng ug nailog niya ang labaw, 4-3.
Human niini, nilanog ang abiba sa mga tumatan-aw aron idasig si Eala ug tuod man, nisagunson og tulo ka daog ang 21-anyos nga Pinay aron dag-on ang set.
Sa 3rd set, nagbangis na si Eala ug niposte siya'g 4-0 nga labaw. Human pa lang niini nakuha ni Zheng ang bugtong niyang puntos sa set.
Sa post game interview, gipangutana kon unsa'y pamati sa iyang pagka-popular bisan asa siya moduwa.
"No, I think the question should be what it's like to be Filipino. Salamat mga kababayan," tubag ni Eala kinsa nipadayag nga dako gyud og natabang kaniya ang suporta sa iyang mga kababayan.
Ang Filipino crowd sa Mubadala DC Open nagpakita og grabeng suporta kang Eala pinaagi sa pagdala og bandera sa Pilipinas ug posters.
"The community here in DC is amazing. It was a great atmosphere for both players and I'm really happy that I won," dugang ni Eala kinsa kasamtangang world No. 28.
Sa second round, kontrahon ni Eala ang defending champion nga si Leylah Fernandez sa Canada.
"I think it's going to be a very tough match for me. Leylah's such an amazing player, amazing person as well," matod Eala kabahin sa iyang pagpakigsangka ni Fernandez. / ESL