Eala sulod sa 2nd round sa Hong Kong Open

Gihampak ni Filipina tennis ace Alex Eala si Australian Emerson Jones, 6-4, 6-3, sa premiro niyang tahas sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Hong Kong Tennis Open niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 3, 2026.
Si Jones, kinsa world No. 132, maoy gipuli sa orihinal ug pamilyar unta nga kontra ni Eala nga si American Alycia Parks, kinsa kalit lang niatras sa duwa gumikan kay nakasinati siya og angol sa iyang abaga.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa bag-o niyang career-high world No. 17, nagpakita dayon og kabangis pagsugod sa himanpakay ug niposte siya’g 4-0 nga labaw sa 1st set.
Apan wala bastabasta nagpatay-og si Jones ug nakahulga siya pinaagi sa pagpahak og dako sa labaw ni Eala, 4-3.
Human niini, nagpulipuli na pagposte og daog ang duha ka magduduwa hangtod nga nakuha ni Eala ang kadaugan sa 1st set.
Maomao gihapon ang dagan sa duwa sa 2nd set diin nakaposte og 5-1 nga labaw ang 21-anyos nga si Eala.
Nanghulga na sab ang 18-anyos nga si Jones ug gipahakan niya ang labaw ni Eala, 5-3.
Apan human niini, gipaneguro ni Eala nga hingpit na niyang madaog ang Round of 32 niyang tahas.
Sa Round of 16, kontrahon ni Eala si Czech player Tereza Valentová, kinsa world No. 85. / ESL