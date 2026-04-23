Eala sulod sa 2nd round sa Madrid Open

Nakaabante sa 2nd round si Filipina tennis star Alex Eala human sa iyang impresibong kadaugan batok sa beteranang si Russian Anastasia Pavlyuchenkova, 6-3, 6-3, sa 1st round niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 22, 2026 (PH time), sa Madrid Open sa Spain.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa world No. 44, nagkinahanglan lang og usa ka oras ug 31 minutos aron pagtaak sa 2nd round ning maong kompetisyon sulod sa ikatulo nga sunodsunod nga katuigan.
Nagkanayon si Eala nga grabe ang iyang kalipay ug wala siya nagdahom nga madispatsar niya’g sayo si Pavlyuchenkova, kinsa kanhi Grand Slam finalist ug gold medalist sa mixed doubles sa 2020 Tokyo Olympics.
“She (Pavlyuchenkova) has been on tour for many years. So I’m really happy with this win. She’s a great player, and I’m really happy to be in the next round,” matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL