Eala sulod sa 3rd round sa US Open

Nimartsa paingon sa third round si Filipina tennis superstar Alex Eala human siya nirehistro og laing impresibong kadaugan sa ikaduha niyang tahas batok kang Oleksandra Oliynykova sa Ukraine, 6-1, 6-4, sa Biyernes sa kadlawon, Septiyembre 4, 2026 (PH time), sa US Open sa New York City.
Nagsilbi kining bangis nga panimalos ni Eala ngadto kang Oliynykova kinsa nilupig kaniya, 3-6, 7-5, 6-3, sa Round fo 32 sa Internationaux de Strasbourg sa France niadtong Mayo ning tuiga.
Ning higayona, tataw ang determinasyon ni Eala nga makabawos kang Oliynykova ug nakita kini dihang niratsada dayon siya sa 1st set, 4-0.
Human namugna ni Oliynykova ang labing una niyang puntos, nibulhot na sab si Eala aron humanon og sayo ang first set.
Nausab ang dagan sa sugilanon sa second set gumikan kay si Oliynykova maoy naglabaw, 2-1, human sa tulo ka duwa.
Apan human niini, ni-rally si Eala aron pagposte og 5-3 nga labaw nga wala na niya buhii hangtod nga hingpit niyang naangkon ang kadaugan ning maong hinampakay nga nahuman sulod lang sa usa ka oras ug upat ka minutos.
“I think my patience and the consistency of my focus. I think that was the key to winning the match today,” matod ni Eala sa post-game interview.
Ning maong pretihiyusong kompetisyon, mao kini ang labing unang higayon nga nakaabot sa third
round si Eala, kinsa nimakmak ni American Mary Stoiana, 6-1, 6-2, sa premiro niyang tahas.
Sa third round, si Eala kinsa WTA world No. 18 ug tournament No. 17 seed, makigharong sa iyang higala nga si American Iva Jovic kinsa nipukan ni British Francesca Jones, 6-4, 6-4, sa laing duwa sa second round.
Si Jovic kinsa WTA world ranked No. 14 ug tournament No. 14 seed, maoy kontra ni Eala sa “Stars of the Open” exhibition match sa miaging semana nga nagsilbing lamas sa US Open.
Sa regular nga kompetisyon, mao kini ang ikatulong higayon nga mag-abot sila si Eala ug Jovic.
Gipukan ni Jovic si Eala, 6-4, 6-2, sa Round of 128 sa French Open niadtong Mayo ug giusban niya pagbuntog ang 21-anyos nga Pinay, 6-2, 6-2, sa Round of 16 sa HSBC Championships niadtong Hunyo. / ESL